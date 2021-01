COD Black Ops Cold War: come trovare l'easter egg di Zombies nella campagna

La modalità Zombies di Call of Duty Black Ops Cold War è davvero molto amata dai fan della serie Activision e nell'ultima iterazione del brand gli sviluppatori hanno deciso non solo di permettere ai giocatori di affrontare orde di non morti nell'apposita modalità, ma anche di inserire un particolare easter egg a tema nella campagna single player.

Se volete trovare l'easter egg in questione dovete innanzitutto avviare la missione intitolata "Sempre più a fondo", che si apre con il protagonista nel bel mezzo di un conflitto a fuoco in una mappa aperta. Per poter accedere all'area segreta in cui trovare l'easter egg a tema zombi occorre seguire un percorso ben preciso e nel frattempo farsi strada tra i nemici che si frappongono fra voi e il vostro obiettivo. Iniziate a spostarvi sulla destra ed oltrepassate la piccola casa di legno per poi entrare nel sentiero sempre a destra. Proseguendo nel cammino vi ritroverete di fronte ad un tempio di pietra: svoltate sempre a destra e saltate giù per poi entrare in un'area più grande con alcuni nemici. Liberate l'area dai soldati avversari e proseguite fino in fondo per poi svoltare a destr: vi ritroverete in uno spiazzo con una zipline e un'enorme statua di Lenin. A pochi passi dalla statua è presente una piccola botola di legno con la quale potete interagire per accedere ad un passaggio segreto. Una volta di sotto non dovete far altro che proseguire fino a trovare la sorpresa che gli sviluppatori hanno pensato per voi e di cui non vi diremo altro per non rovinarvi l'esperienza. Gli unici consigli che vogliamo darvi sono quelli di tenere la torcia accesa e di scendere ben armati. Se state avendo difficoltà nel trovare la botola, aiutatevi seguendo il video in apertura della guida.

Avete già letto la nostra guida su come sbloccare gratis MAC-10 e Groza in Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone?