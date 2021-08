COD Black Ops Cold War Stagione 5: quali sono i contenuti esclusivi per PS4 e PS5?

Mancano ormai pochissimi giorni al 12 agosto, giorno in cui prenderà ufficialmente il via la Stagione 5 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, che porterà con sé una valanga di nuovi contenuti gratuiti: alcuni saranno subito disponibili al lancio, altri verranno aggiunti nelle settimane successive.

Tutti i videogiocatori di entrambi i titoli possono aspettarsi fin da subito l'Operatrice Kitsune e nuove armi come il fucile d'assalto EM2 e la mitraglietta TEC-9. In Warzone arriveranno una nuova esperienza Gulag, nuovi punti d'interesse come le Stazioni di trasmissione e le nuove specialità "Ricognitore da Battaglia" e "Temperato". I giocatori di Black Ops Cold War possono invece aspettarsi la modalità multigiocatore Infiltrato ispirata ad Among Us e cinque nuove mappe multigiocatore, tra cui Echelon (6vs6), Slums (6v6) e Showroom (2v2 e 3v3) disponibili subito al lancio. Non mancheranno neppure delle ghiotte novità per Zombies: tra queste segnaliamo la Specialità Percezione della morte, il Potenziamenti da campo Tempesta Tesla, il Lanciafiamme come arma di supporto e nuovi contenuti Epidemia.

Contenuti Zombies esclusivi per PS4 e PS5

Oltre a tutta questa abbondanza, per Zombies sono attesi anche dei contenuti esclusivi per PlayStation, come al solito indirizzati alla Modalità Carneficina. I giocatori PS4 e PS5 riceveranno la nuova mappa Echelon (visibile nell'anteprima di questa notizia): in questo luogo si trova la Montagna del diavolo, dove aleggia la nuova Sfera di Carneficina. Inoltre, nel corso della stagione arriveranno anche altri contenuti esclusivi, come una nuova modalità a tempo limitato per Carneficina, un nuovo Progetto Arma e "altre sorprese per i giocatori PlayStation" non ancora specificate.