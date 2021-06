COD Black Ops Cold War fuori controllo su PS5: occupa più di 200GB sull'SSD

Negli ultimi tempi sono state numerose le polemiche relative allo spazio occupato da Call of Duty Modern Warfare e Warzone ma sembra che l'ultimo capitolo della serie, Call of Duty Black Ops Cold War, abbia di gran lunga superato il suo predecessore.

Installando lo sparatutto in prima persona su PlayStation 5, il cui SSD dispone solo di 667,2 GB di spazio libero, occorrono ben 219,8 GB per avere a disposizione ogni singola componente del gioco, che vi ricordiamo include la campagna single player, il multiplayer classico e la modalità Zombies. L'unico modo per migliorare lievemente la situazione è quello di disinstallare la campagna, portando così il peso totale del prodotto a poco più di 150 GB, sempre tanti rispetto ad altri giochi attualmente disponibili sul mercato. Molto meno conveniente è invece la rimozione di Zombies, dal momento che il suo peso è irrisorio e le modalità Carneficina ed Epidemia sono legate ai pacchetti del multigiocatore, poiché sono ambientate in mappe presenti anche in tale componente del gioco. Ovviamente tale conteggio non tiene in considerazione Warzone, altro pacchetto che richiede un'installazione a parte e va ad occupare altro spazio extra.

Insomma, i giocatori PS5 che giocano a Call of Duty hanno sempre meno spazio a disposizione per altri titoli e sperano che Activision possa fare qualcosa per ridurre in maniera sensibile le dimensioni di entrambi gli sparatutto e sui social c'è chi addirittura propone di ridurre il peso a discapito dei tempi di caricamento.

In attesa di una risposta da parte degli sviluppatori, vi ricordiamo che è ora possibile giocare a COD Warzone a 120Hz anche su PS5.