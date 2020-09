COD Black Ops Cold War: cos'è stata davvero la Guerra Fredda? Scopriamolo in video!

Dopo aver presentato ufficialmente le prime informazioni sulla Campagna di COD Black Ops Cold War, i vertici di Activision hanno offerto conferma definitiva che il gioco sarà ambientato negli Anni '80.

Lo shooter avrà dunque come cornice storica la Guerra Fredda, susseguirsi di decenni che hanno visto contrapporsi Stati Uniti d'America e Unione Sovietica. Uno scontro multiforme, che ha occupato sostanzialmente l'intera seconda metà del secolo scorso. Dal tramonto della Seconda Guerra Mondiale sino al crollo del Muro di Berlino e la successiva dissoluzione dell'URSS, il periodo della Guerra Fredda ha dominato gran parte del Novecento.

Per prepararci a comprendere il contesto proposto da Call of Duty: Black Ops Cold War, la Redazione di Everyeye è dunque partita in un viaggio a ritroso nel tempo. L'obiettivo? Ripercorre i passaggi più salienti e gli snodi essenziali che hanno caratterizzato questo intenso periodo storico. Ve ne abbiamo parlato in un ricco speciale sulla storia della Guerra Fredda, ma non poteva ovviamente mancare, come ormai da tradizione, anche un video interamente dedicato. In attesa del nuovo COD, potete dunque trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!



