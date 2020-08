COD Black Ops Cold War: tutti i dettagli sull'aggiornamento per PS5 e Xbox Series X

Il tanto atteso evento di presentazione di Call of Duty Black Ops Cold War si è appena concluso e ha portato con se tutte le informazioni sulle varie edizioni che saranno disponibili al lancio. Non tutte le versioni per console current-gen offriranno l'aggiornamento gratuito per PlayStation 5 e Xbox Series X, cerchiamo quindi di fare chiarezza.

Il lancio di Call of Duty Black Ops Cold War previsto per il prossimo 13 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC sarà accompagnato dalla consueta varietà di edizioni con diverse tipologie di contenuti (potete trovare tutti i dettagli qui). Non tutte però consentiranno di aggiornare gratuitamente il gioco alla versione next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X una volta che le console saranno disponibili.

La Standard Edition venduta al prezzo di 69,99 euro includerà la versione PS4 e Xbox One dello sparattutto e sarà possibile giocare su PS5 e Xbox Series X tramite la funzione di retrocompatibilità. I giocatori potranno in ogni caso acquistare separatamente l'aggiornamento alla versione next-gen al prezzo di 5 euro. L'edizione Bundle Cross-Gen disponibile al prezzo di 74,99 euro offrirà invece la doppia versione del gioco, quella per PS4 e Xbox One e quella con le funzionalità next-gen per PS5 e Xbox Series X una volta che saranno disponibili. Infine l'Ultimate Editon che al prezzo di 99,99 euro consentirà di aggiornare la versione per PS4 e Xbox One a quella ottimizzata per le future console PS5 e Xbox Series X. Potete trovare tutti i dettagli sull'aggiornamento alla versione per console next-gen a questo link.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Call of Duty Black Ops Cold War uscirà il 13 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC e arriverà più tardi anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.