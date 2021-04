COD Black Ops Cold War domina le classifiche di vendita PS4 e PS5 anche a marzo

Sembra proprio che il successo di Call of Duty Black Ops Cold War sia destinato a non fermarsi tanto presto e, a dimostrarlo, sono le vendite del mese di marzo 2021 su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Le classifiche di vendita lasciano intuire come il gioco sia ancora oggi uno dei più apprezzati e sono in molti i giocatori che acquistano una copia di Black Ops Cold War da accompagnare a Warzone, la modalità battle royale gratuita. Come potete vedere nei dati riportati da Charlie Intel su Twitter, negli USA il gioco occupa la prima posizione sia della classifica PS4 che della classifica PS5, invece qui in Europa è in entrambi i casi in seconda posizione.

Ecco i giochi più venduti su PlayStation 5 durante il mese di marzo 2021 in territorio europeo:

FIFA 21 Call of Duty Black Ops Cold War It Takes Two Tom Clancy's Rainbow Six Siege Marvel's Spider-Man Miles Morales Crash Bandicoot 4 It's About Time Assassin's Creed Valhalla WRC 9 FIA World Rally Championship Mortal Kombat 11 Demon's Souls

La classifica PS4 è leggermente diversa e, ad esempio, propone Minecraft in prima posizione e Grand Theft Auto V alla terza.

In attesa di scoprire come andranno le vendite ad aprile, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare i consigli su come sbloccare il fucile di precisione ZRG 20mm in COD Black Ops Cold War e Warzone.