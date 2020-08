COD Black Ops Cold War: edizione PC e modalità Zombie in nuovi rumor

Dopo un lungo susseguirsi di rumor, voci di corridoio, oltre che teaser da parte di Activision, il recente teaser trailer di COD Balck Ops: Cold War ha finalmente confermato l'ambientazione del nuovo Call of Duty.

Il titolo si muoverà entro i confini dei decenni della Guerra Fredda, anche se non è ancora chiaro quali dei molti anni che hanno visto confrontarsi le superpotenze sovietiche e statunitensi saranno approfonditi nel dettaglio. In attesa di ricevere maggiori informazioni in occasione del reveal di COD Black Ops: Cold War, nuovi rumor sul gioco trovano spazio in rete.

Tra i protagonisti di questi ultimi figura anche una presunta modalità Zombie per il nuovo Call od Duty, il cui reveal non sarebbe tuttavia atteso a breve. A riferirlo è l'utente Tom Henderson, insider piuttosto noto nella community di fan della serie Activision. Con un breve cinguettio, quest'ultimo sostiene infatti che la presentazione della modalità avverrà in una data successiva a quella del reveal previsto per il 26 agosto. Una seconda fonte riporta invece presunte immagini tratte da materiale promozionale di Call of Duty Balck Ops: Cold War. Da queste ultime si deduce che la versione PC del gioco sarà commercializzata esclusivamente tramite il portale di battle.net.



Al momento, ricordiamo che i rumor non costituiscono fonti d'informazione ufficiali ed invitiamo ad attendere conferme o smentite da Activision.