COD Black Ops Cold War: tutte le edizioni digitali mostrare in un unico trailer

Nel corso della serata è stato pubblicato un nuovo trailer a risoluzione 4K interamente dedicato alle varie edizioni digitali di Call of Duty: Black Ops Cold War disponibili al preorder sulle varie piattaforme.

Nel corso del filmato vengono infatti illustrate le tre edizioni del gioco, ciascuna delle quali include un pacchetto di armi, l'accesso anticipato alla beta e un bundle contenente la skin operatore di Frank Woods e un progetto per il fucile d'assalto Alfa, entrambi utilizzabili sin dal momento del preorder sia in Modern Warfare che in Warzone. Oltre alla Standard Edition troviamo la Cross-Gen Edition (solo su PS4 e Xbox One), che include anche l'upgrade a PS5 e Xbox Series X oltre al Pacchetto Terra, Aria, Mare. Vi è infine la Ultimate Edition, presente su tutte le piattaforme e che include tutti i contenuti del bundle Cross-Gen oltre al Pacchetto Battle Pass Stagione 1.

Vi ricordiamo che proprio nel corso delle ultime ore è emerso in rete un possibile leak delle date della Closed Beta di Call of Duty Black Ops Cold War, la quale sarà aperta a tutti i giocatori per un breve periodo di tempo.

Avete già dato un'occhiata alla nostra anteprima di Call of Duty: Black Ops Cold War a cura di Francesco Fossetti?