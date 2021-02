COD Black Ops Cold War: da Express a Endurance, le novità del 4 febbraio

Treyarch ha inaugurato la nuova settimana facendo un recap di tutti i contenuti in arrivo nei prossimi giorni in Call of Duty Black Ops Cold War, che si sta preparando ad un finale di stagione con il botto.

Giovedì 4 febbraio Black Ops Cold War vedrà una nuova iniezioni di contenuti gratuiti, il cui fiore all'occhiello sarà rappresentato dalla nuova mappa zombie Firebase Z, che porterà i giocatori nelle profondità della giungla del Vietnam alla scoperta degli oscuri segreti dell'Avamposto 25. In Zombie farà inoltre il suo debutto la modalità Dead Ops Arcade Solo Advanced Start, nella quale sarà possibile cominciare in una posizione avanzata sulla base del round più alto raggiunto in Dead Ops Arcade 3 Solo. Le statistiche, le classifiche e le sfide saranno disabilitate, ma sarà ugualmente possibile ottenere l'obiettivo/trofeo "Reunited with Fidolina".

Nel Multigiocatore, invece, farà il suo ritorno Express, popolare mappa 6v6 in arrivo da Call of Duty: Black Ops II. La sua conformazione ricorda una U, e comprende due binari (dove si prevedono combattimenti dalla lunga distanza) posizionati attorno alla sala principale dello snodo (nella quale sono incentivati gli scontri da vicino). Express verrà aggiunta anche alla Modalità Carneficina, che è un'esclusiva PlayStation. Nel Multigiocatore è inoltre previsto il debutto della Modalità Endurance nelle mappe più grandi del gioco, ossia Alpine, Ruka e Sanatorium: dieci squadre da quattro giocatori saranno chiamati a collezionare l'uranio e ad armare delle bombe nel corso dei match. Ogni volta che una bomba esplode, ne appare una nuova in una nuova location, in modo che ci siano sempre cinque bombe per cui competere. Il limite di punteggio sarà raddoppiato da 500 a 1.000.

La pubblicazione dei nuovi contenuti della Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War è fissata alle ore 8:00 di giovedì 4 febbraio.