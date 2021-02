COD Black Ops Cold War giocabile gratis al lancio della Stagione 2: trailer di Outbreak

Mancano pochissimi giorni al lancio dell'attesa Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, e i ragazzi di Treyarch hanno ben pensato di alimentare ulteriormente l'entusiasmo pubblicando un nuovo trailer di Outbreak e annunciando un'iniziativa imperdibile per tutti i giocatori.

Il trailer ci presenta la Outbreak, una nuova esperienza Zombies di dimensioni mai viste prima, che nella versione italiana del gioco si chiamerà Epidemia. La modalità si svolge nei luoghi sconfinati degli Urali, pieni zeppi di nuovi nemici, obbiettivi di squadra, ricompense giocatore, e informazioni da scoprire a piedi, su veicoli, tramite piattaforme di salto.

I ragazzi di Treyarch puntano fortissimo su questa modalità, al punto da volerla utilizzare come biglietto da visita per i nuovi giocatori. Dal 25 febbraio, giorno del lancio della Stagione 2, fino al 4 marzo, la modalità Zombies Outbreak e e una selezione delle modalità Multigiocatore di Call of Duty Black Ops Cold War saranno gratis per tutti i giocatori! Ecco la selezione completa dei contenuti gratuiti per tutti:

Call of Duty Black Ops Cold War | Settimana gratis 25 febbraio - 4 marzo

Contenuti accessibili a tutti i giocatori:

Zombies: Outbreak

Apocalypse 24/7

Nuketown 24/7

Gun Game

Gunfight

Team Deathmatch

Domination

3v3 Face Off

In aggiunta a ciò, Treyarch ha anche annunciato un weekend a doppi punti esperienza, sia per i giocatori che per le armi, che si svolgerà in Black Ops Cold War e Warzone dalle 19:00 del 26 febbraio (su PlayStation comincerà il giorno 25) allo stesso orario del primo marzo. Non possiamo immaginare un modo migliore di questo per cominciare una nuova stagione!