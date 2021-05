COD Black Ops Cold War: gratis il pacchetto Comandante per i membri PlayStation Plus

Prosegue lo stretto rapporto di collaborazione tra Sony e Activision, che quest'oggi si è nuovamente concretizzato con un pacchetto esclusivo e gratuito per tutti i giocatori di Call of Duty Black Ops Cold War iscritti a PlayStation Plus.

Si tratta del Pacchetto Combattimento (Comandante), nato per celebrare la Stagione 3 di Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone. Al suo interno include una skin per l'Operatore Garcia (trovate un'anteprima in cima a questa notizia) e tanti altri oggetti di natura estetica.

Contenuto Pacchetto Combattimento (Comandante)

Skin Operatore epica per Garcia

Progetto epico fucile d'assalto

Portafortuna arma epico

Emblema epico

Accessorio da polso epico

Biglietto da visita leggendario

Gettone PE doppi da 60 minuti

Non lasciatevelo sfuggire se siete abbonati a PlayStation Plus. Ne approfittiamo per segnalarvi che Call of Duty Black Ops Cold War ha recentemente ricevuto una nuova patch, che tra le altre cose ha introdotto un indicatore per il ping durante il matchmaking nel Multigiocatore e ha dato una rinfrescata alla playlist, aggiungendo Gunfight Tournament e la nuova Diesel 24/7.