COD Black Ops Cold War: la Guerra Fredda s'infiamma nel Trailer di Lancio

Galvanizzati dall'incredibile successo della Beta di COD Black Ops Cold War, i vertici di Activision guardano con fiducia all'uscita del nuovo capitolo della saga FPS di Call of Duty e mettono in moto la campagna promozionale pubblicando il Trailer di Lancio.

Il filmato condiviso dal publisher americano ci proietta nel 1981 per farci assistere alle operazioni segrete svolte dai personaggi della campagna principale di COD Black Ops Cold War. Il canovaccio narrativo steso dagli autori di Raven Software verterà attorno alle figure di Alex Mason, Frank Woods e Jason Hudson, ai quali spetterà il compito di fermare un complotto portato avanti per decenni.

Ciò che il trailer di lancio non ci mostra è però il ricco ecosistema di modalità competitive di Black Ops a cui potremo accedere nel comparto multiplayer, con un'esperienza cross-play interconnessa che passerà per delle battaglie 6v6, 12v12 e team d'assalto da 40 giocatori.

E che dire, allora, della modalità Zombies di COD Black Ops Cold War? Anch'essa disponibile all'uscita dello sparatutto, consentirà agli amanti dell'horror di intraprendere un'avventura cooperativa a base di non-morti insieme alle squadre d'intervento internazionale finanziate dalla CIA e conosciute come Requiem. Sarà inoltre prevista la modalità Onslaught in esclusiva PS4 e PS5.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al trailer di lancio del kolossal FPS di Activision, ma prima vi ricordiamo che l'uscita del titolo è prevista per il 13 novembre su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S, con la versione PS5 attesa per il 19 novembre.