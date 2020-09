COD Black Ops Cold War: guida ai controlli dell'Alpha su PS4

L'Alpha di Call of Duty Black Ops Cold War è finalmente iniziata e i giocatori PlayStation 4, anche quelli che non dispongono di un abbonamento attivo al PlayStation Plus, possono sperimentare alcune delle modalità multiplayer online dello sparatutto in arrivo a novembre.

Ecco di seguito l'elenco completo dei comandi predefiniti:

Movimento del personaggio: stick analogico sinistro

Gestione della telecamera: stick analogico destro

Fuoco: R2

Modalità Mirino: tenere premuto L2

Usa equipaggiamento tattico: L1

Usa equipaggiamento letale: R1

Cambia arma: Triangolo

Accovacciati/Sdraiati: Cerchio

Interagisci/Ricarica: Quadrato

Salta/Alzati in piedi/Scavalca: X

Attacco corpo a corpo: R3

Scatto/Mira stabile: L3

Seleziona serie di punti: freccia su/giù della croce direzionale

Usa serie di punti: freccia destra della croce direzionale

Obiettivi/Menu: Options

Punteggi: Touchpad

Al solito non è possibile personalizzare i controlli del gioco, ma si può scegliere tra una serie di preset tra Predefinito, Tattico, Mancino, Charlie e Pistolero a una mano. Il più comodo fra questi è forse Tattico, che scambia il tasto adibito all'attacco corpo a corpo con quello utile ad accucciarsi, così che ci si possa abbassare senza allontanare il pollice dallo stick.