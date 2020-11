COD Black Ops Cold War: guida ai migliori loadout per l'XM4

Avete iniziato da poco a giocare nelle modalità multiplayer online di Call of Duty Black Ops Cold War e non riuscire a creare una classe adatta al vostro stile di gioco? Allora provate con questi loadout a base di XM4, il versatile fucile d'assalto che si può utilizzare sin da subito.

Corri e spara

Questa classe è consigliata per le partite multigiocatore nelle modalità classiche come il deathmatch a squadre o il tutti contro tutti, dal momento che è perfetta per gli scontri a medio raggio. Grazie alla Wildcard Trasgressore, inoltre, potete equipaggiare una seconda arma primaria e scegliere specialità non necessariamente appartenenti a categorie diverse.

Accessori XM4:

Ottiche: Microflex LED

Volata: compensatore Infantry

Canna: 13.7” Estesa

Sottocanna: calcio anteriore

Impugnatura: Field Tape

Specialità:

Sangue freddo

Ninja

Fantasma

Equipaggiamento:

Letale: C4

Tattico: granata stordente

Potenziamento da campo: torretta sam

XM4 super accessoriato

La seconda proposta è per i giocatori che non amano i fronzoli e vogliono basare il loadout esclusivamente sulla bocca da fuoco primaria. Questa classe fa uso della Wildcard Pistolero, che permette di applicare tre accessori aggiuntivi all'arma nello slot principale, così da avere un fucile d'assalto incredibilmente preciso, con un buon caricatore e un rinculo ridotto.

Accessori XM4:

Ottiche: Sillix Holoscout

Volata: Flashguard 5.56

Canna: 13.5” Task Force

Corpo: SOF Target Designator

Sottocanna: SFOD Speedgrip

Caricatore: SAS Mag Clamp

Impugnatura: Airborne Elastic Wrap

Calcio regolabile: Raider Pad

Specialità:

Maschera tattica (Specialità 1)

Sciacallo (Specialità 2)

Fantasma (Specialità 3)

Equipaggiamento:

Letale: semtex

Tattico: stimolanti

Potenziamento da campo: microfono da campo

Tiratore scelto

Se siete invece amanti degli scontri a lunga distanza ma preferite utilizzare un fucile d'assalto, vi proponiamo una classa tramite la quale l'XM4 viene trasformato in una sorta di fucile di precisione automatico. In questo caso utilizziamo la Wildcard Specialità Avarizia, che consente di utilizzare un perk extra per ognuna delle tre categorie disponibili per un totale di sei.

Accessori XM4:

Ottiche: Royal & Kross 4X

Volata: freno di bocca 5.56

Canna: 13.7” Takedown

Sottocanna: calcio anteriore

Impugnatura: SASR Jungle

Specialità:

Paranoia (Specialità 1)

Maschera tattica (Specialità 1)

Quartiermastro (Specialità 2)

Riduttore (Specialità 2)

Ninja (Specialità 3)

Fantasma (Specialità 3)

Equipaggiamento:

Letale: C4

Tattico: granata fumogena

Potenziamento da campo: mina di prossimità

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida su come attivare i 120Hz sulla versione PlayStation 5 di Call of Duty Black Ops Cold War. Se siete inoltre giocatori della sola modalità multiplayer, non dimenticate di dare un'occhiata ai consigli su come disinstallare la campagna e la modalità Zombies di COD Black Ops Cold War, così da risparmiare spazio sulla vostra console.