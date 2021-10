COD Black Ops Cold War inarrestabile: è il gioco più venduto del 2021 negli USA

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate le nuove classifiche di vendita degli Stati Uniti, le quali continuano a mostrare in prima posizione l'inamovibile Call of Duty Black Ops Cold War.

Lo sparatutto Activision, in vendita da novembre 2020, continua ad occupare indisturbato la prima posizione in classifica ormai dalla sua uscita e detiene ancora oggi la corona di gioco più venduto del 2021 in territorio americano.

Ecco la classifica dei giochi più venduti negli Stati Uniti aggiornata a settembre 2021:

Call of Duty Black Ops Cold War Madden NFL 22 MLB: The Show 21 Resident Evil Village Super Mario 3D World (non tiene in conto delle vendite su eShop) Marvel's Spider-Man Miles Morales Mario Kart 8 (non tiene in conto delle vendite su eShop) Minecraft Monster Hunter Rise Assassin's Creed Valhalla

Per quanto non affidabile al 100% per via delle vendite digitali di alcuni prodotti, assenti o comunicate dai vari publisher, è evidente quali siano stati i titoli più giocati dagli americani negli ultimi mesi. Sarà interessante scoprire come andrà ad inserirsi il nuovo Call of Duty Vanguard, prossima iterazione della serie la cui uscita è fissata al 5 novembre 2021.

Avete già letto del grave bug su Xbox Series X che ha costretto a riscaricare da zero COD Black Ops Cold War in prossimità del lancio della Stagione 6?