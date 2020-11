Call of Duty Black Ops Cold War includerà le sfide Dark Ops

A lancio di Call of Duty Black Ops Cold War manca ancora un giorno, ma in rete stanno già trapelando molti dettagli. CharlieIntel, portale da sempre molto informato sull'universo dello sparatutto in prima persona, ha scoperto ad esempio che nel nuovo capitolo torneranno le Dark Ops.

Le Dark Ops sono una serie di sfide ben note a tutti i fan storici del franchise di Black Ops, che invitiano i giocatori a completare determinati obiettivi in ogni modalità di gioco. In Cold War ce ne saranno un totale di 32: 16 per il Multigiocatore, 16 per Zombies e 6 per la campagna. Al momento i requisiti necessari per il loro completamente risultano ignoti, fa eccezione solamente un'unica Dark Ops del multiplayer, che richiede l'ottenimento di una medaglia "Nucleare" in una partita tutti contro tutti senza usare una scorestreak. In calce potete visionare uno screenshot che mostra la sezione dedicata alle Dark Ops, al momento marcata come "Classificata".

Ricordiamo che Call of Duty Black Ops Cold War uscirà domani 13 novembre su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, e il 19 novembre su PlayStation 5. Vi siete già informati sulle dimensioni di Call of Duty Black Ops Cold War su tutte le piattaforme?