COD Black Ops Cold War: l'integrazione con Warzone arriverà in un secondo momento

Come ormai ben saprete, Call of Duty Warzone è attualmente legato a Modern Warfare e prossimamente il free to play andrà a legarsi al nuovo Call of Duty Black Ops Cold War. Ma come avverrà questo passaggio? A svelarlo è stata la stessa Activision durante una recente riunione con gli azionisti.

Sebbene l'azienda non sia entrata nei particolari, è stato confermato che al lancio di Black Ops Cold War non vi sarà alcuna integrazione fra i due giochi ad eccezione del collegamento nel menu principale. Per vedere l'arrivo di caratteristiche del nuovo gioco (armi, interfaccia e altro) dovremo attendere la prima stagione del nuovo sparatutto in prima persona, attesa per il prossimo dicembre 2020. Purtroppo non è chiaro quali saranno le novità al lancio di questa Stagione 1, ma possiamo immaginare che vedremo finalmente aggiornarsi il gioco con alcune caratteristiche di gameplay del nuovo capitolo e si presume sia in arrivo una mappa completamente nuova. Ovviamente con questo aggiornamento arriverà anche un nuovo pass con tanti contenuti per la personalizzazione e le solite armi extra gratuite, proprio come quanto visto nell'ultimo anno in Modern Warfare.

Stando inoltre ad un recente tweet di Daniel Ahmad, Activision starebbe pensando anche ad una possibile integrazione tra COD Warzone e il sempre più popolare COD Mobile: un'eventuale decisione di questo tipo potrebbe portare la battle royale free to play all'interno del titolo per smartphone Android e iOS.

Avete già dato un'occhiata ai requisiti di sistema di COD Black Ops Cold War in versione PC?