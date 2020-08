COD Black Ops Cold War sarà un kolossal anche nel peso su hard disk

Sulle pagine del Microsoft Store è apparsa la scheda per i preordini di COD Black Ops Cold War: diversamente dalle controparti PC e PS4, il negozio digitale della casa di Redmond comprende anche la sezione relativa allo spazio richiesto per effettuare il download e l'installazione del kolossal FPS di Activision.

In base alle informazioni condivise dai gestori del Microsoft Store statunitense, la versione per console della famiglia Xbox di Call of Duty Black Ops Cold War richiederà almeno 100,04 GB di spazio su hard disk per poter essere eseguita sulla propria piattaforma verdecrociata di riferimento, sia essa Xbox One o Xbox Series X (per tacere della sempre più rumoreggiata Xbox Lockhart o Series S).

Anche la scheda in lingua italiana della Standard Edition di COD Black Ops Cold War riporta il dato dei 100,04 GB di spazio richiesto per installare il gioco. Per i fan della serie si tratta di una notizia non certo felice, soprattutto considerando l'intenzione di Activision di continuare a supportare ed evolvere COD Warzone parallelamente al multiplayer del nuovo capitolo di questa epopea FPS.

A tal proposito, vi invitiamo a seguire insieme a noi il reveal del multiplayer di COD Black Ops Cold War nella giornata del 9 settembre. Nel frattempo, ricordiamo a chi ci segue che il nuovo sparatutto firmato Treyarch e Raven Software sarà disponibile dal 13 novembre su PC, PS4 e Xbox One, e sin dal lancio su PS5 e Xbox Series X con tanto di Edizione Crossgen.