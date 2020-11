COD Black Ops Cold War: lancio da record per la versione digitale

A pochissimi giorni dal lancio ufficiale di Call of Duty Black Ops Cold War su PC e console di nuova e vecchia generazione, Activision ha già registrato quello che è il miglior lancio di sempre della versione digitale di un capitolo della serie.

Un po' per via dell'interesse del pubblico nel provare il nuovo Call of Duty sulle console di nuova generazione, un po' per via dell'emergenza Coronavirus, che ha impedito a molti utenti di spostarsi liberamente costringendoli ad optare per l'edizione digitale, molto più pratica in tempi come quelli che stiamo vivendo. Purtroppo al momento non sono stati diffusi i numeri precisi delle vendite, ma è noto quale sia la percentuale di giocatori che ha optato per le varie piattaforme: il 39% ha acquistato la versione PlayStation 4, il 34% ha deciso di prendere l'edizione Xbox One, il 17% quella PS5 e il 9% quella Xbox Series X|S. Questi numeri lasciano trasparire come la maggior parte dei giocatori non abbia intenzione di giocare la versione next-gen dello sparatutto e non abbia quindi deciso di acquistare il bundle cross-gen, contenente entrambe le versioni.

