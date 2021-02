COD Black Ops Cold War, League Play: arriva un'ondata di restrizioni per i loadout

Trayarch, il team di sviluppo di Call of Duty Black Ops Cold War, ha di recente pubblicato sui social un breve post che informa i giocatori della modalità competitiva League Play di una nuova serie di restrizioni sul sistema di creazione delle classi.

D'ora in poi, infatti, i giocatori che decidono di competere in questa modalità dello sparatutto in prima persona non avranno l'opportunità di inserire una cerchia di oggetti nelle classi personalizzate. Questa decisione presa dalla software house ha l'obiettivo di limitare fastidiose situazioni nel corso delle partite di League Play nelle quali l'utilizzo di specifici accessori, gadget o serie di punti possono dare all'avversario ben pochi modi per reagire. Tra le varie limitazioni imposte con l'ultimo aggiornamento troviamo i silenziatori, la War Machine, le bombe molotov, la specialità Fantasma, una lunga serie di accessori da montare sulle armi e altri oggetti. L'aggiornamento pubblicato nelle ultime ore serve anche a sistemare i glitch della mappa Firebase Z in COD Black Ops Cold War Zombies, sfruttati da molti giocatori per ottenere senza particolari sforzi le mimetiche delle armi.

Vi ricordiamo che è in arrivo la modalità Kiss Confirmed di Call of Duty Black Ops Cold War, la quale porta San Valentino anche nello shooter targato Activision. Di recente è inoltre stata ridotta la penalità del Jump Shotting in COD Black Ops Cold War.