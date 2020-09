COD Black Ops Cold War, leak per il multiplayer: video rimosso da Activision

In attesa dell'inizio dell'Open Beta di COD Black Ops Cold War, in rete trovano diffusione alcune anticipazioni legate al comparto multigiocatore del titolo.

Su YouTube ha infatti fatto la propria comparsa un video leak legato al multiplayer del prossimo Call of Duty. Il filmato è stato rapidamente rimosso dalla piattaforma di condivisione video, in seguito all'intervento di Activision. La sequenza di gioco non è dunque più raggiungibile, ma questo non ha impedito il diffondersi di alcuni dettagli tratti da quest'ultima.

Secondo quanto riferito, il video di COD Black Ops Cold War immortalava un match 6v6, ambientato in una mappa ispirata alla città di Miami. Ai giocatori coinvolti era affidato il compito di proteggere una personalità VIP sino al completamento del processo di estrazione. Pubblicato con una qualità visiva contenuta, il breve video non ha offerto molti spunti di riflessione in termini di analisi del gameplay, anche se alcuni osservatori segnalano un TTK più elevato rispetto a quanto visto in COD Modern Warfare.



Al momento, non è chiaro se il filmato trapelato rappresenti una versione definitiva del multigiocatore del nuovo shooter oppure un suo eventuale prototipo. Per dettagli certi, sarà necessario attendere il reveal del multiplayer di COD Black Ops Cold War, atteso per il 9 settembre.