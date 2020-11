COD Black Ops Cold War: un leak svela la modalità Dropkick

Alcuni giocatori particolarmente attenti hanno notato una serie di riferimenti ad una nuova modalità di gioco nelle schermate di caricamento di Call of Duty: Black Ops Cold War, inserite probabilmente per errore da qualche sviluppatore.

Giocando infatti a Bomba Sporca, una delle modalità inedite del nuovo capitolo della serie di shooter in prima persona, si possono infatti leggere nella parte bassa delle schermate di caricamento degli interessanti indizi che fanno riferimento a Dropkick, modalità della quale non si sa ancora nulla di ufficiale.

Ecco di seguito quello che si può leggere in queste schermate:

"Se muori mentre la tua squadra sta difendendo un obiettivo, non potrai rientrare in gioco fino a quando il portatore non verrà eliminato."

"Ottieni l'accesso ai codici di lancio mentre difendi l'obiettivo in Dropckick per schierare una potente bomba nucleare e vincere istantaneamente."

Purtroppo non sappiamo quando verrà presentata questa nuova modalità, ma la sua presenza nei caricamenti potrebbe essere un indizio del suo imminente arrivo, magari proprio in concomitanza con il lancio della Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War, attesa per il prossimo 10 dicembre 2020.

