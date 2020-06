COD Black Ops Cold War: un leak svela la presenza della modalità Zombi

Sembrano non fermarsi i leak e le voci di corridoio riguardanti il prossimo episodio dello sparatutto Activision, il cui nome completo potrebbe essere Call of Duty Black Ops Cold War. Grazie ad un leak delle ultime ore, è stato possibile scoprire una delle modalità che troveremo nel gioco.

Analizzando attentamente i database di PS4, alcuni utenti sono riusciti a scovare la presenza di una versione alpha della build di Call of Duty 2020 il cui ID è "EP0002-CUSA20074_00-COD2020INTALPHA1". Tra i file scoperti dai leaker ci sono anche dei chiari riferimenti al supporto del gioco a PlayStation 4 Pro, conferma del fatto che il titolo in questione arriverà anche sulle console di attuale generazione.

Non è questo però il punto più interessante del leak, dal momento che ad attirare maggiormente l'attenzione dei fan è l'elenco delle modalità presenti nel titolo, ciascuna contrassegnata da un acronimo. Tra queste troviamo la campagna single player (CP), il multiplayer classico (MP), Zombi (ZM), Warzone (WZ) e quella che potrebbe essere la tanto chiacchierata modalità Warzone con i non morti (WZZM). Se ciò dovesse rivelarsi vero, in futuro potrebbero arrivare degli update di Warzone a tema Black Ops.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che il gioco potrebbe essere tra i protagonisti dell'evento dedicato ai giochi PS5, il quale verrà trasmesso domani sera alle ore 22:00.