COD Black Ops Cold War, leak per le edizioni: niente upgrade gratis a PS5 e Xbox Series X?

La pubblicazione di un nuovo aggiornamento in COD: Modern Warfare ha aperto la strada alle attività dei dataminer, che vi hanno rintracciato riferimenti legati a Call of Duty: Black Ops - Cold War

I leak diffusi in seguito agli avvistamenti stanno coinvolgendo diversi aspetti della produzione Activision. Ad esempio, i primi dettagli su trama e caratteristiche di COD Black Ops Cold War sembrano indicare che il gioco costituirà un sequel diretto del primo Call of Duty: Black Ops. In aggiunta, i dataminer hanno anche svelato quelli che potrebbero essere i contenuti delle diverse edizioni del gioco proposte. Gli indagatori di codici ne hanno in particolar modo avvistate tre:

Standard Edition: versione base del gioco per PS4, Xbox One e PC. Contiene un Confrontation Weapons Pack;

versione base del gioco per PS4, Xbox One e PC. Contiene un Confrontation Weapons Pack; Cross-Gen Bundle : versione base del gioco, sia nella versione current gen sia nella versione PS5 e Xbox Series X, oltre a un Confrontation Weapons Pack. Se confermato, indicherebbe l'assenza di upgrade gratuiti alle versioni next gen per gli acquirenti del gioco su PS4 e Xbox One;

: versione base del gioco, sia nella versione current gen sia nella versione PS5 e Xbox Series X, oltre a un Confrontation Weapons Pack. Se confermato, indicherebbe l'assenza di upgrade gratuiti alle versioni next gen per gli acquirenti del gioco su PS4 e Xbox One; Ultimate Edition: include i contenuti del cross-gen Bundle, oltre ad ulteriori bonus. Tra questi si citano: Land, Sea and Air Pack (3 Skin Operatore; 3 Skin Veicolo; 3 Weapon Blueprints), Battle Pass Bundle (1 Season Battle Pass + 20 Tier Skips);

Il preordine di ognuna di esse dovrebbe inoltre garantire l'Early Access ad una Open Beta del nuovo Call of Duty, oltre che all'operatore Frank Woods e bonus per COD: Modern Warfare e COD: Warzone. Per avere conferme ufficiali, sarà necessario attendere il reveal di COD Black Ops Cold War, atteso per mercoledì 26 agosto.