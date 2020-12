COD Black Ops Cold War: una missione della campagna nasconde delle strane immagini

Un giocatore di COD Black Ops Cold War afferma sulle pagine di Reddit di essere incappato in un glitch della campagna principale che lo ha esposto a delle strane immagini che gli sviluppatori hanno lasciato all'interno del titolo: cosa mostrano queste immagini, e perchè sono state nascoste nel gioco?

Alla prima domanda posta dalla community, il redditor American_Boi117 risponde condividendo in rete le schermate che descrivono quanto accaduto e immortalano gli scatti misteriosi. Stando a quanto riferito dall'appassionato del kolossal sparatutto di Activision, queste immagini provengono da una sezione nascosta della mappa della campagna singleplayer a cui ha potuto accedere per colpa di un glitch durante la missione "Sempre più a Fondo".

Le immagini sembrerebbero provenire da una serie di foto panoramiche scattate da uno sviluppatore non meglio precisato di Raven Software, l'azienda che ha sviluppato la Storia di COD Black Ops Cold War. In esse si possono ammirare un prato, una bibita in lattina che fuoriesce da una busta di plastica e un treppiede in metallo che sorregge un foglio di carta. Il foglio sembra indicare una data (il 22 marzo 2019) e altri valori non meglio definiti, come un orario o una scena.

Tra i tanti fan che stanno commentando questa scoperta su Reddit, c'è chi si dice certo del fatto che queste immagini siano state impiegate da Raven Software per tarare i parametri di luminosità delle ambientazioni della campagna principale e i valori standard di HDR da impostare per quello specifico livello della storia dell'ultimo episodio della saga FPS di Call of Duty. In calce alla notizia trovate il messaggio del redditor con le altre immagini misteriose scoperte nel kolossal Activision.