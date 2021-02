COD Black Ops Cold War: mappa Express e Weekend Doppi XP tra le novità in arrivo oggi

Activision annuncia la disponibilità dei nuovi contenuti della Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War, l'aggiornamento di oggi porta in dote tantissime novità molto attese dalla community, tra cui Firebase Z e la mappa multiplayer Express.

Mappa Express

Mappa classica tratta da Call of Duty Black Ops 2, ora pronta a tornare nel nuovo Cold War: Più di otto anni fa, una mappa fu sede di momenti di svolta per molti leggendari giocatori competitivi di Call of Duty, teatro di molte giocate 1v2 mozzafiato, una straziante rimonta in particolare. Oltre alle partite competitive, i veterani di Call of Duty conoscono questa mappa come punto fermo della rotazione di mappe di Black Ops II, compresa di treno per schiacciare gli Operatori disattenti, o per trasportare carichi esplosivi lungo la mappa.

Call of Duty League

La lega competitiva di Call of Duty si espande con il supporto per Call of Duty Black Ops Cold War: basata sulla popolarità del sistema di classifica di Black Ops 4 la Lega di Cold War permetterà ai giocatori di guadagnare fino a 30 radi durante gli eventi.

Firebase Z (Zombie)

In seguito alla distruzione del laboratorio di ricerca abbandonato Projekt Endstation è stato scoperto un nuovo focolaio nelle profondità delle giungle del Vietnam... e sembra proprio che sia il luogo dove Samantha Maxis viene tenuta prigioniera.

Questa è la premessa di Firebase Z, il nuovo contenuto per la modalità Zombie di Call of Duty Black Ops Cold War.

Weekend Doppi XP

Evento Doppi PE su Call of Duty Black Ops Cold War e COD Warzone su tutte le piattaforme dal 5 all'8 febbraio, i giocatori su PlayStation riceveranno un giorno extra di doppi XP a partire da venerdì 4 febbraio.