COD Black Ops Cold War: la mappa Nuketwon 84 nasconde un curioso Easter Egg

Che Black Ops sarebbe senza una mappa di Nuketown? Lo sanno bene anche i ragazzi di Treyarch, che si apprestano ad introdurre gratuitamente la mappa Nuketown '84 in Call of Duty Black Ops Cold War, ultimo capitolo della serie fresco di pubblicazione.

Nuketown '84 non sarà accessibile pubblicamente prima di martedì 24 novembre, eppure un giocatore è riuscito a sfruttare un glitch per giocare una partita personalizzata all'interno della nuova mappa. Non pago della sua scoperta, si è anche messo a girovagare tra i suoi cortili e le sue case scoprendo che nasconde un curioso Easter egg, ovviamente a tema anni '80. Per sbloccarlo bisogna sparare a tutti i manichini della mappa: una volta fatto, si attiva un filtro grafico synthwave in stile Outrun, in cui tutto è raffigurato con toni di blu e viola, e una musica di sottofondo a tema. Guardate voi stessi nella clip allegata in calce a questa notizia.

Per celebrare l'arrivo della mappa Nuketown '84, Treyarch ha anche pubblicato il nuovo bundle armi Nuketown, un pacchetto da 10 oggetti con un progetto fucile a canna liscia, sei portafortuna arma e altro ancora. Il bundle è separato dalla mappa ed è a pagamento, ma come forma di ringraziamento è stato regalato a tutti i giocatori che hanno effettuato l'accesso al gioco nel periodo compreso dal 13 novembre alle ore 09:00 di venerdì 20 novembre. Inoltre, il Bundle armi Nuketown è anche compreso in tutti gli acquisti di Call of Duty Black Ops Cold War effettuati entro le ore 11:00 di giovedì 4 dicembre, come offerta per il Black Friday. Dal 10 dicembre questi oggetti potranno essere utilizzati anche in Call of Duty Warzone in occasione dell'avvio della prima stagione.