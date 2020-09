COD Black Ops Cold War: la modalità Scorta VIP si presenta in video

Tra le novità mostrate all'evento reveal del multiplayer classico di Call of Duty Black Ops Cold War troviamo anche la modalità Scorta VIP, la quale ha ricevuto un filmato dedicato nel corso delle ultime ore.

Come spiegato dal team di sviluppo nel video, questa tipologia di missione online punta a ricreare le situazioni già affrontate nelle campagne dei capitoli precedenti di Black Ops. L'obiettivo del team di attacco è quello di eliminare un obiettivo e quello dei difensori è di difendere il VIP, ovvero un giocatore del team scelto in maniera casuale, evitando che gli avversari riescano nell'intento di farlo fuori. Il team di difesa può vincere sia scortando il VIP fuori dalla mappa che eliminando ogni singolo membro della squadra nemica. Si tratta quindi di una modalità ad obiettivi molto meno statica rispetto a quanto siamo abituati a vedere ad esempio con Cerca e Distruggi, dal momento che in queste situazioni entrambi i team sono in movimento e potrebbero cambiare strada da un secondo all'altro per sfuggire a un'incursione.

