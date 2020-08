COD Black Ops Cold War: reveal del multiplayer il 9 settembre, sarà legato a Warzone

Dopo aver mostrato il primo trailer di COD Black Ops Cold War, Activision illustra i legami tra quest'ultimo e Call of Duty Warzone, non prima però di fissare sul calendario un nuovo appuntamento che darà modo ai fan di scoprire tutte le novità sulla componente multiplayer del kolossal sparatutto.

Secondo quanto illustrato dal colosso videoludico a stelle e strisce, il reveal completo del multiplayer di COD Black Ops Cold War è previsto per il 9 settembre, presumibilmente con un trailer in cinematica e dei filmati esplicativi del gameplay e dei contenuti previsti al lancio del titolo.

Alcune anticipazioni sulla componente multigiocatore di Black Ops Cold War ci vengono offerte dal PlayStation Blog, dove apprendiamo che il titolo vanterà una funzionalità di Progressione Condivisa con COD Warzone e l'aggiunta di oggetti di inventario che possono essere utilizzati su entrambi i giochi. L'utenza di Warzone potrà inoltre accedere a tutti i contenuti di Modern Warfare guadagnati in precedenza, come gli Operatori e i progetti per le armi. Sempre dal PS Blog arriva la conferma delle lobby multiplayer unificate tra la medesima famiglia di piattaforme, ossia tra PS4 e PS5 e, presumibilmente, tra Xbox One e Series X.

L'uscita di Call of Duty Black Ops Cold War è previsto per il 13 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, come pure su PS5 e Xbox Series X per il lancio delle console nextgen di Sony e Microsoft. Sulle pagine di Everyeye.it trovate un nuovo speciale su storia e gameplay di COD Black Ops Cold War a firma di Francesco Fossetti.