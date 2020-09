COD Black Ops Cold War, multiplayer: modalità zombie? Teaser dal trailer!

Come promesso da tempo da Activision, in data mercoledì 9 settembre sono state diffuse le prime informazioni ufficiali sul comparto multigiocatore del prossimo Call of Duty.

Per presentare il multiplayer di COD: Black Ops Cold War, la compagnia videoludica ha distribuito un primo trailer dedicato. A gli osservatori meno attenti (o meno pazienti) potrebbe tuttavia essere sfuggito un dettaglio importante. Al termine del filmato, infatti, è possibile visionare una seconda sequenza di gioco, molto breve e volutamente confusa.



Nonostante le interruzioni a schermo, tuttavia, l'intento della clip sembra piuttosto evidente: si tratterà di un teaser della tanto richiesta Modalità Zombie? Potete farvi un'opinione visionando la clip direttamente in apertura a questa news. Al momento, il team di sviluppo non ha offerto dettagli in merito alla presenza e alle caratteristiche di quest'ultima all'interno di Call of Duty: Black Ops Cold War. Per scoprire che cos'ha in serbo Treyarch, non resta che attendere eventuali ulteriori comunicazioni.



Nel frattempo, ricordiamo che sono molte le informazioni condivise nel corso della serata, tra cui la conferma che COD Black Ops Cold War non avrà un Season Pass. Per tutti i dettagli sul feeling offerto dal gameplay in multigiocatore, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di COD Cold War, redatto dal nostro Francesco Fossetti.