COD Black Ops Cold War: il multiplayer si presenta in 4K su PS5; Beta prima su PS4

Come ampiamente anticipato, alle 19:00 in punto i ragazzi di Activision e Treyarch hanno dato il via alla presentazione del comparto multigiocatore di Call of Duty: Black Ops Cold War, nuovo capitolo della storica saga in uscita entro la fine di quest'anno.

La presentazione, com'era lecito attendersi, è cominciato con la messa in onda di un adrenalinico trailer catturato su PlayStation 5 che in oltre tre minuti ha offerto una panoramica dell'intera offerta multigiocatore preparata da Treyarch, ambientata nel 1983. Il trailer mostra alcune delle location nelle quali si svolgeranno le battaglie, tra cui Miami, una nave nell'Oceano Atlantico Settentrionale, il deserto dell'Angola, e la steppa dell'Ubzekistan e la catena montuosa degli Urali. Le spettacolari azioni di gioco a terra, in aria e in mare fungono anche da presentazione per le molteplici armi e veicoli che verranno messi a disposizione ai giocatori.

Nelle battute finali del trailer viene inoltre confermato che i giocatori che preordineranno le edizioni digitali otterranno l'accesso anticipato all'Open Beta a partire dall'8 ottobre, prima su PlayStation 4. Segnaliamo, inoltre, la presenza nel menu di gioco dell'opzioni per partecipare a Warzone e alla nuova modalità Zombie. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima del multigiocatore di Call of Duty Black Ops: Cold War. L'uscita del gioco, che supporterà il cross-play tra tutte le piattaforme di gioco, è prevista per il 13 novembre.