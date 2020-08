COD Black Ops Cold War next gen: 4K, Ray Tracing, feedback aptico e non solo

Come promesso, l'universo di COD Warzone ha di recente ospitato il reveal del nuovo Call of Duty: Black Ops Cold War, titolo della saga di natura cross gen.

Confermato l'arrivo del gioco su PlayStation 5 e Xbox Series X, il team di Activision ufficializza alcune delle caratteristiche che ne contraddistinguono la versione next gen. Dalle pagine di Venture Beat, in particolare, giunge la conferma che sulle console di prossima generazione, COD Black Ops Cold War sarà in grado di mettere in scena una risoluzione 4K, con refresh rate da 120 hz. Tra le priorità del team di sviluppo, un "frame rate responsivo", che consegni il controllo dell'azione completamente alle mani del videogiocatore.

Ma non solo: grazie alla tecnologia messa in campo dagli SSD montati da PS5 e Xbox Series X, il nuovo Call of Duty sarà sostanzialmente privo di schermate di caricamento, con una transizione fluida tra sequenze cinematiche e fasi di gameplay. Confermato inoltre un sistema di illuminazione globale capace di sfruttare le potenzialità del Ray Tracing. Grande impegno da parte degli sviluppatori anche sul fronte della ricchezza cromatica, con dettagli che risulteranno di grande impatto grazie all'HDR. Infine, si conferma il supporto di COD Black Ops Cold War alla tecnologia del feedback aptico.



Per tutti i dettagli sul titolo, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate una ricca video anteprima di COD Black Ops Cold War su PS5: il nostro Francesco Fossetti ha infatti avuto modo di visionare il nuovo COD in azione.