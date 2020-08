COD Black Ops Cold War e Nixon: il nuovo teaser ci porta negli Anni Settanta

Il sito teaser dedicato al reveal del prossimo Call of Duty continua ad aggiornarsi con cadenza giornaliera, proponendo al pubblico nuovi filmati a sfondo storico.

I primi video teaser di COD 2020, noto ormai ne i rumor come Call of Duty Black Ops: Cold War, ci hanno condotto attraverso alcuni degli aventi più salienti degli Anni Sessanta del Novecento. Questi ultimi hanno dunque di fatto confermato l'ambientazione del prossimo COD, che sembra destinato a presentare l'epoca della Guerra Fredda ai propri giocatori. Una prospettiva intrigante, la cui fondatezza è stata ulteriormente ribadita dal nuovo teaser.

Il misterioso sito web ospita infatti ora una terza videocassetta, dedicata al biennio 1972-1973. Un periodo essenziale nell'economia della contrapposizione tra USA e URSS e per il riassetto degli equilibri internazionali. Tra i molti avvenimenti chiave proposti dal video teaser del nuovo COD possiamo ad esempio citare il dispiegarsi della Presidenza Nixon, segnata dall'evoluzione del conflitto in Vietnam e dallo scandalo Watergate. Ma non solo, tra i protagonisti troviamo anche lo storico viaggio del Presidente USA nella Repubblica Popolare Cinese, con l'incontro tra lo stesso Nixon e il leader cinese Zhou Enlai.



Il prossimo video a tema Call of Duty Black Ops: Cold War sarà pubblicato nel corso della giornata di lunedì 17 agosto, ma non è ancora noto quale periodo storico interesserà. Un possibile candidato potrebbe ad esempio essere il 1979, periodo testimone della rivoluzione iraniana e dell'avvio della crisi degli ostaggi USA a Teheran.