COD Black Ops Cold War e Nuketown '84: un glitch della mappa stravolge il multiplayer

Con l'arrivo della mappa Nuketown '84 in COD Black Ops Cold War, si moltiplicano in rete le segnalazioni di chi si lamenta per la presenza di un glitch in grado, se utilizzato in maniera estensiva, di rovinare l'esperienza multiplayer vissuta dagli appassionati del kolossal sparatutto.

Le segnalazioni dei fan riguardano i problemi causati dal glitch illustrato sul canale YouTube di Grrae's Guides: il creatore di contenuti mostra infatti i passaggi da compiere per superare i confini della mappa di Nuketown '84 ed evitare di far scattare il respawn automatico che si attiva quando ci si allontana eccessivamente dall'area di gioco.

Sfruttando questo glitch è possibile ottenere una visuale privilegiata dell'area di rinascita della squadra nemica e cogliere di sorpresa gli avversari prima che questi ultimi riescano a capire cosa stia succedendo, da qui le lamentele provenienti dalla community che, giustamente, chiede agli sviluppatori di intervenire quanto prima per chiudere questa falla.

Ben diverso è invece il discorso relativo al curioso easter egg di Nuketown '84 svelato dagli appassionati che, per primi, hanno assistito all'ingresso della mappa nella rotazione di scenari del multiplayer competitivo di COD Black Ops Cold War. L'easter egg si attiva sparando a tutti i manichini della mappa: una volta fatto, la grafica del gioco viene modificata da un filtro synthwave che dona al tutto uno stile anni '80 alla Outrun.