COD Black Ops Cold War: Nuketown '84 si presenta in video, svelato il Bundle Armi Nuketown

Dopo aver celebrato l'incredibile successo dell'evento di lancio di COD Black Ops Cold War su Twitch, Activision mostra gli scenari di Nuketown '84, la nuova interpretazione dell'ormai iconica mappa multiplayer di Call of Duty che farà presto il suo ritorno su PC e console.

Con l'arrivo imminente di Nuketown '84 tramite un aggiornamento gratuito, Activision ci tuffa nelle atmosfere di questo scenario e invita gli appassionati a dotare il proprio soldato digitale dei contenuti aggiuntivi legati al Bundle Armi Nuketown.

Il DLC in questione fornisce 10 oggetti come il progetto per fucile a canna liscia epico Ultima Fermata, sei portafortuna arma, l'adesivo Cavie, l'emblema Leggenda di Nuketown e il biglietto da visita Omnibus. L'azienda statunitense specifica il Bungle Armi Nuketown è indipendente dalla mappa omonima e che sarà disponibile anche in COD Warzone al lancio della Stagione 1, previsto per il 10 dicembre.

Quanto alla mappa Nuketown '84, il suo ingresso nella già ricca esperienza multiplayer competitiva di Call of Duty Black Ops Cold War è previsto per il 24 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Come di consueto, servitevi pure del modulo dei commenti per farci sapere che cosa ne pensate della reinterpretazione "in stile '84" di Nuketown e dei contenuti del nuovo Bundle Armi.