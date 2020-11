COD Black Ops Cold War: Nuketown gratis a novembre, ecco la prima arma della Season 1

Dopo aver svelato ai propri fan tutti i dettagli sull'integrazione tra Call of Duty Black Ops Cold War e COD Warzone, Activision ha anche pubblicato i primi dettagli su quelli che saranno i contenuti aggiuntivi gratuiti disponibili in prossimità del lancio del gioco e al debutto della Stagione 1.

Il prossimo 24 novembre 2020 sarà possibile infatti scaricare gratuitamente Nuketown '84, ovvero quella che sembra essere una versione rivisitata dell'ormai celebre mappa della serie Black Ops. Con l'arrivo della Stagione 1, fissato al 10 dicembre 2020, si riceveranno in maniera gratuita svariati contenuti aggiuntivi tra i quali troviamo nuove modalità per Black Ops Cold War Zombies, la modalità Scontro (2 contro 2, proprio come in Modern Warfare), nuove mappe e modalità multiplayer, una nuova modalità per Warzone e nuove armi da sbloccare tramite sfide e livelli del Pass Battaglia (nell'immagine si vede quella che sembra essere una mitraglietta la cui forma ricorda un Famas in miniatura). Sembra quindi che il team di sviluppo non voglia interrompere quanto iniziato da Modern Warfare e possiamo quindi aspettarci un quantitativo di contenuti gratuiti simile al debutto di ogni stagione.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile in tutti i negozi a partire dal prossimo 13 novembre 2020 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One, PC e Xbox Series X|S. La versione PS5 dello sparatutto sarà invece in vendita dal day one della console Sony, fissato al 19 novembre 2020.