COD Black Ops Cold War: numeri incredibili per l'evento di lancio su Twitch

L'evento organizzato da Activision su Twitch per il lancio di Call of Duty Black Ops Cold War ha coinvolto un numero incredibile di appassionati, sottolineando l'importanza e le potenzialità della piattaforma di live streaming per il successo commerciale (e non solo) dei videogiochi moderni.

A circa una settimana dal mega-evento che ha coinvolto i fan di Call of Duty con l'uscita di Black Ops Cold War, i rappresentanti di Twitch snocciolano i numeri dello spettacolo in streaming. Al Live Event dello sparatutto sviluppato da Treyarch e Raven Software hanno partecipato attori, cantanti, gamer, giornalisti e calciatori divisi in nove squadre da sei, per dare vita a un torneo all'italiana Tutti Contro Tutti.

I nove team sono stati capitanati da Rovazzi, Velox, Gabbo, Kurolily, Fazz, Kafkanya, Zano, Dread, Homyatol e Blur. In totale, l'evento di Twitch per il lancio di COD Black Ops Cold War ha generato qualcosa come 20 milioni di minuti passati dai fan a guardare lo spettacolo. Gli 800.000 spettatori unici della kermesse in streaming hanno poi determinato un picco massimo di utenti contemporaneamente in live che ha saputo raggiungere i 100.000 fan, con una media di spettatori connessi superiore ai 70.000 appassionati.

Anche voi avete partecipato all'evento di lancio del nuovo Call of Duty? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di COD Black Ops Cold War.