COD Black Ops Cold War: la nuova patch aggiunge l'indicatore del ping e non solo

I ragazzi di Treyarch hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per Call of Duty Black Ops Cold War, che di recente ha dato il benvenuto alla scoppiettante Stagione 3. L'update odierno non si limita a dare una rinfrescata alle playlist, ma introduce anche delle novità.

Tanto per cominciare, è stato inserito un indicatore del ping durante la fase di ricerca delle partite multiplayer. In questo modo i giocatori potranno farsi rapidamente un'idea della qualità della connessione ai server. In aggiunta a ciò, Treyarch ha risolto un problema per il quale le uccisioni vicino ad un Trophy System schierato non venivano conteggiate per la sfida stagionale "Prepare & Survive". In Zombies, invece, è stato corretto un bug che impediva il corretto funzionamento della mira assistita del Swiss K31 e sono stati applicati dei fix alla stabilità in Outbreak e Firebase Z.

Tra le playlist in evidenza del Multigiocatore figurano Gunfight Tournament, che sarà attiva fino al 6 maggio con ricompense esclusive, e la nuova Diesel 24/7, con una selezione di Team Deatmatch 6v6, Domination, Uccisione Confermata e Hardpoint su una delle nuove mappe della Stagione 3 di Call of Duty Black Ops Cold War. Ad affiancarle ci sono Sticks and Stones, Snipers Only Moshpit, Nuketown 24/7 (disponibile anche in Hardcore), Gunfight e Face Off (also available in Hardcore) e Multi-Team Moshpit. Le playlist in evidenza di Zombies sono invece Outbreak, Firebase Z, Die Maschine, Dead Ops Arcade: First Person, Dead Ops Arcade, Onslaught (PlayStation), Onslaught Containment (PlayStation), Onslaught Nuketown (PlayStation) e Onslaught Yamantau (PlayStation). Maggiori dettagli sul nuovo aggiornamento potete trovarli sul sito ufficiale di Treyarch.