COD Black Ops Cold War e il Jump Shotting, parziale dietrofront: ridotta la penalità

Bilanciare un gioco come Call of Duty Black Ops Cold War non è affatto semplice, e i continui rimaneggiamenti che è costretta a fare Treyarch ne sono la prova. Appena un giorno dopo aver introdotto una penalità per disincentivare la tecnica del Jump Shot, la compagnia è nuovamente intervenuta sul codice del gioco per fare un parziale dietrofront.

Il 5 febbraio, per scoraggiare i giocatori a fare "jump shotting" (tecnica diffusa in ambiente competitivo che li vedeva saltare da posizioni sopraelevate negli angoli delle mappe per cogliere i nemici in arrivo di sorpresa), Treyarch ha pubblicato un patch che ha introdotto una penalità alla velocità del movimento e all'altezza dei salti dopo l'atterraggio. In questo modo, dopo un salto, i giocatori risultavano quasi bloccati per un brevissimo periodo di tempo.

Ebbene, il cambiamento è stato giudicato troppo drastico, pertanto con la nuova patch del 6 febbraio gli sviluppatori hanno lievemente ridotto la penalità alla velocità e all'altezza del salto dopo l'atterraggio da un salto. Ne hanno inoltre approfittato per risolvere un raro problema di crash nella modalità Gunfight, un bug che impediva la distruzione dell'elicottero che trasporta il Pacchetto Cure (Scorestreak) tramite i launcher, migliorata la stabilità dell'esperienza di gioco nella nuova mappa Zombies Firebase Z e corretto i problemi di visualizzazione che interessavano le medaglie, gli indicatori di punteggio/tempo limite in diverse modalità.

Ne approfittiamo per segnalarvi che, per celebrare l'arrivo dei nuovi contenuti della Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War, è in corso un weekend a doppi punti esperienza.