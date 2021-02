COD Black Ops Cold War: la nuova patch rimuove un exploit in Outbreak, e non solo

Nella serata di ieri i ragazzi di Treyarch hanno pubblicato una nuova patch per Call of Duty Black Ops Cold War volta alla risoluzione di alcuni bug emersi dopo il lancio della Stagione 2 e al miglioramento della stabilità dell'esperienza di gioco in diverse modalità.

I primi interventi menzionati dal changelog riguardano l'interfaccia utente: Treyarch afferma di aver risolto i problemi che causavano la visualizzazione incorretta dei suggerimenti, dei metadata e della Calling Card animata di Naga. Nel Multigiocatore è stato corretto il bug che rendeva invisibili gli Operatori, mentre nella League Play non verrà più mostrato Rank 0 per errore dopo il completamento dei match di piazzamento.

Grande attenzione è stata riposta anche nei confronti della nuova modalità Zombies Outbreak, la più grande novità della Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War. Oltre ai fix indirizzati ad alcuni problemi legati agli Obiettivi, al Krasny Soldat e al Dragon Relic, è stato definitivamente annullato l'exploit grazie al quale i giocatori potevano saltare l'obiettivo Holdout in Golova. È stato poi risolto un bug che faceva teletrasportare il Mimic lontano dalla cassa premio.