COD Black Ops Cold War, nuove modalità in arrivo: multiplayer e Zombie si ampliano

Dopo il debutto della Stagione 1 di COD: Warzone e COD: Black Ops Cold War, la selezione di contenuti disponibili nell'universo shooter di Activision si prepara ad espandersi.

Il team di sviluppatori di Treyarch ha infatti annunciato l'imminente pubblicazione di un nuovo aggiornamento di meta Stagione. Call of Duty: Black Ops Cold War riceverà in particolare un update il prossimo giovedì 14 gennaio, con il quale esordiranno nuove opzioni di gioco sia per la modalità multiplayer sia per la modalità Zombie. Di seguito, vi riportiamo i dettagli in merito alle novità in arrivo all'interno dello shooter:

Multiplayer : è in arrivo una nuova mappa per le partite in modalità Fireteam. Denominata Sanatorium, potete visionarne un'immagine di anteprima direttamente in calce a questa news. Inoltre, si aggiungerà al titolo anche la modalità inedita Dropkick, durante la quale due squadre da 6 giocatori si contenderanno il controllo di codici di attivazione di armi nucleari;

Zombie: la nuova modalità Crancked vede accrescersi l'intensità della sfida, con l'uccisione di ogni zombie che resetta il conto alla rovescia per la sconfitta;

In chiusura, vi ricordiamo che a partire da giovedì 7 gennaio 2021, le nuove Playlist di COD: Black Ops Cold War offrono la possibilità di cimentarsi anche con le opzioni di gioco Raid e Crossroads 24/7.