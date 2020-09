COD Black Ops Cold War: nuovi dettagli su Campagna e Zombie dall'ESRB

Attraverso il rating ESRB di Call of Duty Black Ops Cold War, l'ente americano preposto alla classificazione dei giochi in procinto di essere lanciati sul mercato fornisce, seppur involontariamente, delle informazioni inedite sulla Campagna e sulla modalità Zombie del kolossal sparatutto di Activision.

Con l'inevitabile conferma della classificazione "Mature" dell'ESRB, l'ente statunitense accompagna il rating di COD Black Ops Cold War ad una rapida descrizione dei contenuti che hanno comportato la scelta di collocare il nuovo FPS di Treyarch e Raven Software nell'alveo dei prodotti d'intrattenimento consigliati esclusivamente ad un pubblico maggiorenne.

Nella scheda illustrativa di Black Ops Cold War troviamo così dei riferimenti alla Campagna principale, con la descrizione di una storia che vedrà i giocatori "esplorare luoghi come l'Europa e l'Asia mentre sono impegnati in missioni di combattimento e infiltrazione". Di analogo interesse sono poi le anticipazioni offerte dall'ESRB sulla modalità Zombie di COD Black Ops Cold War, in cui viene riassunta un'esperienza particolarmente cruenta dove assisteremo a "decapitazioni e smembramenti, poiché i giocatori possono impiegare in battaglia delle armi e delle pistole dotate di lame in grado di abbattere e fare a pezzi soldati e creature non morte".

In attesa di saperne di più sulla storia e sulla modalità Zombie dell'ultimo sparatutto targato Activision, vi ricordiamo che abbiamo finalmente ricevuto una conferma sulla data e sull'orario del reveal del multiplayer di COD Black Ops Cold War: l'appuntamento per l'evento che mostrerà per la prima volta il comparto online del nuovo Call of Duty è per mercoledì 9 settembre alle ore 19:00 italiane.