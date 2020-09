COD Black Ops Cold War: nuovi dettagli sui personaggi di Russel Adler e Helen Park

Treyarch e Raven tornano a parlare di Call of Duty: Black Ops Cold War e dei personaggi che popoleranno il nuovo capitolo del famoso sparatutto in prima persona. Questa volta è il turno della spia Russel Adler e dell'agente speciale Helen Park.

Negli ultimi giorni gli sviluppatori avevano pubblicato le storie di alcuni dei personaggi più celebri di Call of Duty: Black Ops Cold War, tra cui il protagonista Alex Mason, il soldato Frank Woods e l'agente speciale Jason Hudson. Le attenzioni di oggi ricadono invece sull'agente della CIA Russel Adler e sull'operativo MI6 Helen Park.

Ecco i dettagli su Russel Adler: "Nato nel 1937, Adler è diventato un mistero anche per chi ha lavorato per anni al suo fianco. La sua storia prima di entrare nella CIA nel 1966 è nota solo a pochi a Langley. Nel 1967 Adler fu assegnato all'unità MACV-SOG in Vietnam, per indagare sull'attività segreta dei Soviet. Dopo il Vietnam, Adler è scomparso dai registri della CIA ma ha continuato a partecipare ad una serie di operazioni clandestine. Possiede una fredda sicurezza che controlla la stanza. Ride Raramente e mantiene uno spirito pungente e asciutto. Capace di passare da un carisma disarmante ad una brutalità senza emozioni in un istante, Adler si diverte a intimidire coloro che lo circondano ed è bravo nel farlo. La sua profonda conoscenza delle tattiche di copertura, la fluidità nel russo e nel tedesco e la padronanza dello spionaggio lo rendono tra i pochi agenti chiave su cui la CIA può fare affidamento. Nel gennaio del 1981, Adler si propone di mettere insieme una squadra d'assalto segreta composta da volti nuovi e familiari per rintracciare una pista nella città di Amsterdam. Questi sono agenti collaudati di cui crede di potersi fidare per portare a termine il lavoro. Ma dove porterà questo sentiero, solo il tempo lo dirà...".

L'agente speciale Helen Park è invece "entrata ad Oxford alla giovane età di 16 anni. Mentre lavorava al suo dottorato in relazioni internazionali, suo fratello maggiore è stato gravemente ferito in un attentato con un'autobomba dell'IRA a Londra, che l'ha portata a lasciare immediatamente il programma. Ha iniziato a studiare le origini e le motivazioni delle organizzazioni para-militari internazionali, fattore che l'ha portata ad unirsi ai ranghi dell'MI6. Dopo diversi anni di incarichi internazionali, Park è stata messa in servizio di protezione per due scienziati britannici. Sotto la sorveglianza di Park, la squadra era pronta a recarsi in un luogo clandestino per collaborare con la CIA ad un progetto sponsorizzato ufficialmente. Lì ha incontrato Adler, una figura chiave nel nuovo programma, e ha assunto personalmente un ruolo più ampio nel suo sviluppo. In seguito, si sarebbe unita ad Adler in una squadra operativa ad hoc, utilizzando insieme i frutti del loro lavoro. Tuttavia, gli interessi dell'MI6 e della Corona vengono sempre al primo posto per Park, che i suoi nuovi partner lo sappiano o meno".

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops Cold War uscirà il 13 novembre su PC, PS4 e Xbox One, per poi arrivare entro il 2020 su PlayStation 5 e Xbox Series X.