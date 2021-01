COD Black Ops Cold War: nuovi dettagli su Zeyna, l'Operatrice della Stagione 1 Reloaded

Con una scheda che accompagna le novità della Stagione 1 Reloaded di COD Black Ops Cold War, Activision ricostruisce la storia di Zeyna Ossou, la nuova Operatrice che farà il suo debutto nel corso della seconda fase della Season inaugurale del kolossal sparatutto.

L'azienda statunitense ripercorre la carriera di questa fiera specialista della NATO spiegandoci come Zeyna sia riuscita a scalare velocemente le gerarchie militari partecipando a operazioni estremamente pericolose, nonostante la sua giovane età.

Specializzata in mobilità e armi pesanti, l'operatrice di origini senegalesi non nasconde la sua passione innata per i motori, come intuito da Bulldozer e Russel Adler al The Pines nelle attività svolte per neutralizzare Stitch.

Nell'aiutarci a inquadrare il personaggio, gli sviluppatori di Black Ops Cold War spiegano così che "Zeyna, cresciuta nel garage di suo padre pilota di rally, sostiene schersosamente di avere benzina che gli scorre nelle vene. Zeyna ama il rischio e questa propensione rappresenta sempre un'incognita nelle operazioni di infiltrazione, ma i suoi colleghi si fidano completamente delle sue capacità".

Chi desidera indossare i panni di Zeyna Ossou, potrà farlo sui campi di battaglia multiplayer di Call of Duty Warzone e COD Black Ops Cold War tra qualche giorno, come parte di un bundle che sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S a partire dal 21 gennaio.