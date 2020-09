COD Black Ops Cold War: il nuovo gameplay trailer svela il supporto al Ray-Tracing

Si è da poco conclusa la presentazione di NVIDIA, che oltre a svelare le nuove schede RTX 3070, 3080 e 3090, ha anche ospitato i trailer di alcuni dei giochi più attesi della nuova stagione videoludica.

Non solo Fortnite e Cyberpunk 2077, durante l'evento di NVIDIA si è mostrato con un gameplay trailer anche Call of Duty: Black Ops Cold War, nuovo capitolo della serie sparatutto più celebre della storia in uscita il 13 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il filmato ci permette di dare uno sguardo a sezioni di gioco e brevi stralci di gameplay mai visti prima, catturati su PC e impreziositi dalla presenza del Ray-Tracing, una tecnologia di ultima generazione per le schede RTX che, mediante il calcolo del percorso dei raggi luminosi e delle loro interazioni con gli oggetti, punta ad offrire un'esperienza fotorealistica.

Durante l'evento è inoltre stato confermato che Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone riceveranno il supporto alla nuova NVIDIA Reflex, una tecnologia volta all'ottimizzazione della latenza nel gioco online competitivo. Come se non bastasse, è stato anche annunciato che Call of Duty: Black Ops Cold War offrirà il supporto a NVIDIA DLSS, tecnica di anti-aliasing basata sul deep learning che migliora le performance garantendo un'elevata pulizia dell'immagine.

Call of Duty: Black Ops Cold War arriverà entro la fine dell'anno anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, ma non supporterà l'upgrade gratis dalle edizioni della precedente generazione.