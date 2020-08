COD Black Ops Cold War: nuovo teaser, segui il reveal su Twitch il 26 agosto!

Il trailer dell'annuncio di Call of Duty: Black Ops - Cold War ha rivelato al mondo il titolo del nuovo progetto e confermato il setting negli anni della Guerra Fredda, ma c'è ancora molto da scoprire sulla fatica di Treyarch e Raven Software.

Come ci ricorda il teaser pubblicato pochi minuti fa dall'account social di Call of Duty, la presentazione completa di Black Ops Cold War avverrà domani 26 agosto a partire dalle ore 19:30 all'interno del free-to-play Call of Duty Warzone. Tutti i giocatori potranno atterrare a Verdansk per assistere al reveal in-game del nuovo capitolo annuale della serie FPS più celebre di sempre. Le modalità precise non sono ancora note, ma nel tweet, tra le varie parole cancellate, è possibile leggere anche "Active Contract". Probabilmente, i giocatori saranno chiamati ad accettare e completare un Contratto specifico.

Nell'attesa di saperne di più, ci teniamo a ricordarvi che la nostra redazione seguirà in diretta la presentazione sul canale Twitch di Everyeye. Per eventi del genere non ci facciamo mai trovare impreparati, per cui vi diamo appuntamento in anticipo, alle ore 19:00 per la precisione, per scaldare a dovere i motori scambiando quattro chiacchiere prima del reveal vero e proprio.