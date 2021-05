COD Black Ops Cold War: nuovo update e weekend gratis per Multiplayer e Zombies

Dal 27 maggio al 1 giugno 2021 sarà infatti possibile per tutti i giocatori PC, Xbox e PlayStation scaricare una versione di prova dello sparatutto che metterà a loro disposizione una selezione di playlist della modalità multigiocatore classica e l'accesso alla modalità Epidemia di Call of Duty Black Ops Cold War Zombies. Durante questo periodo, per la precisione dal 28 al 31 maggio, dovrebbe essere attivo solo in Black Ops Cold War un periodo di Doppi XP , grazie al quale i giocatori possono aumentare a grande velocità il proprio livello. Non è chiaro se il bonus riguardi solo il grado o anche le armi e il Pass Stagionale, ma è probabile che sia valido solo per il primo dei tre. Vi ricordiamo che nel corso del prossimo weekend potrete approfittarne anche per completare le sfide degli eroi del cinema anni '80 e sbloccare il progetto gratis di Black Ops Cold War, le cui missioni possono essere completate sia nel multiplayer che in Zombies.

There will be a Black Ops Cold War Free Access Weekend from May 27 to June 1. pic.twitter.com/Ree9f5DmRE — Call of Duty News (@charlieINTEL) May 24, 2021

And here's the patch notes for Black Ops Cold War's May 24 game settings update. pic.twitter.com/MA8tJfIL5v — Call of Duty News (@charlieINTEL) May 24, 2021