COD Black Ops Cold War occupa un terzo dell'intero SSD di PS5

La dimensione dei videogiochi è lievitata considerevolmente negli ultimi anni, ma probabilmente nessuno è in grado di battere i recenti esponenti della serie Call of Duty, complice anche la vastità della loro offerta ludica.

L'ultimo episodio, Call of Duty Black Ops Cold War, sta tuttavia creando qualche grattacapo a coloro che lo posseggono su PlayStation 5, i quali sono chiamati a compiere qualche sforzo extra nel momento in cui devono gestire lo spazio a disposizione. Nella sua versione più completa in assoluto (comprendente quindi anche Warzone), Call of Duty Black Ops Cold War occupa ben 219,8 GB su PS5, praticamente un terzo di tutto lo spazio offerto dall'SSD, che ammonta a 667 GB (a fronte di un taglio di 825 GB). In altre parole, pesa più di tre delle esclusive PlayStation 5 più celebri messe assieme, ossia Returnal (56,15 GB), Demon's Souls (52 GB) e Ratchet & Clank Rift Apart (33 GB).

Per fortuna, Activision offre la possibilità di disinstallare singolarmente le componenti del gioco di scarso interesse, come ad esempio la campagna: rimuovendola, Black Ops Cold War dimagrisce fino a 154 GB (che sono comunque tanti!). La dimensione complessiva continua inoltre a variare patch dopo patch, e in tal senso ci sono buone notizie: a quanto pare, un aggiornamento di Black Ops Cold War appena aggiunto nel database parrebbe essere destinato a diminuire le dimensioni complessive di 18 GB. Meglio di nulla!