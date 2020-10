COD Black Ops Cold War occuperà fino a 250 GB al lancio su PC

Negli ultimi anni, con l'avvento della risoluzione 4K e di comparti grafici sempre più avanzati, le dimensioni dei giochi sono cresciute enormemente. In pochi, però, possono eguagliare gli ultimi titoli della serie Call of Duty.

Il prossimo non farà eccezione, e necessiterà di un bel po' di spazio libero sui dischi di archiviazione dei giocatori PC. Stando ai requisiti ufficiali Call of Duty Black Ops Cold War, al lancio lo sparatutto in prima persona occuperà la bellezza di 175 GB sull'hard disk (o sull'SSD), una dimensione destinata ad aumentare ulteriormente in futuro con la pubblicazione di nuovi aggiornamenti e contenuti scaricabili. Per fortuna, Treyarch fa notare che sarà possibile scindere il gioco in due parti, da un lato il multiplayer (50GB), dall'altro le rimanenti modalità (125 GB).

La situazione si complicherà ulteriormente per i possessori di configurazioni high-end (ad esempio Intel i9-9900K + NVIDIA GeForce RTX 3080) intenzionati a spingerlo al massimo delle sue possibilità, con tanto di Ray-Tracing attivo: per loro, il gioco arriverà a pesare la bellezza di 250 GB al lancio!

Avete già liberato lo spazio sui vostri dischi rigidi? Call of Duty Black Ops Cold War arriverà su PC, così come su PS4, XBox One e Xbox Series X|S, il 13 novembre. Su PlayStation 5 debutterà invece il 19 novembre.