COD Warzone e Black Ops Offline: problemi di accesso su tutte le piattaforme

Pessimo pomeriggio per tutti i giocatori di Call of Duty Black Ops Cold War, che stanno riscontrando un bel po' di problemi mentre tentano di accedere ai server delle modalità multiplayer offerte dal titolo.

Sono molteplici le segnalazioni reperibili in rete che testimoniano l'impossibilità di accedere ai server di Call of Duty Black Ops Cold War. Ogni volta che ci provano, gli utenti ricevono un messaggio d'errore che si limita ad indicare che "i server non sono online". Alcuni giocatori affermano di essere stati inseriti in una cosa per l'accesso, alla quale non sembra tuttavia esserci fine. La problematica non fa distinzione di piattaforma, e attualmente può essere riscontrata sia su PC, sia su console PlayStation e Xbox.

Dando una rapida occhiata alla pagina del supporto del gioco abbiamo scoperto che Activision è venuta a conoscenza del problema e che si è messa al lavoro per risolverlo. Ci auguriamo che la soluzione arrivi il prima possibile, nel frattempo continueremo a monitorare la situazione.